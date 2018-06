UFFICIALE: Gozzano, rinnova la bandiera Gemelli

Fonte: ufficio stampa Gozzano

Ha compiuto da poco 25 anni ma Riccardo Gemelli è un veterano a Gozzano. Sin dalla stagione 2011/2012 indossa la casacca rossoblù e non ha mai cambiato divisa. Nei sei campionati disputati con il Gozzano in serie D ha collezionato 133 presenze per 17 gol realizzati, per un lui anche una staigone in Eccellenza. Anche nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti della salita in serie C facendosi sempre trovare pronto alla chiamata del tecnico. Due le promozioni conquistate con la maglia del Gozzano, quella dall'Eccellenza alla serie D nella stagione 2014/2015 e nell'ultimo campionato.

La società Asdc Gozzano rinnova la fiducia a Gemelli che va ad aggiungersi alle conferme di Manuel Lunardon, Samuele Emiliano e Roberto Guitto.