UFFICIALE: Imolese, colpo in attacco: arriva Giovinco junior

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Altro nuovo arrivo in casa Imolese. La società rossoblù ha comunicato l'ingaggio dell'attaccante Giuseppe Giovinco (classe 1990), fratello minore di Sebastian. Giuseppe, seconda punta lo scorso anno al Matera, ha collezionato in carriera 177 presenze in serie C, totalizzando 31 gol