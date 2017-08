UFFICIALE: Juve Stabia, Paponi rinnova e si riduce l'ingaggio

© foto di Federico Gaetano

S.S.Juve Stabia rende noto che l’attaccante Daniele Paponi, sposando il progetto societario nell’intento di contribuire concretamente al realizzo dello stesso, ha accettato la proposta di ridursi l’ingaggio per la stagione calcistica 2017/2018 e, nel contempo, di prolungare di un anno il relativo contratto avente scadenza giugno 2019.

La societa’ ringrazia Daniele per la disponibilita’ mostrata in segno di forte attaccamento ai colori gialloblu’.