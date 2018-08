UFFICIALE: Juventus U23, l'allenatore sarà Zironelli

La Juventus U23, ufficializzata qualche settimana fa, sarà allenata da Mauro Zironelli.

Nato a Thiene (VI) nel 1970, dopo una lunga carriera da calciatore che lo ha visto fra gli alti militare nel Vicenza, nella Fiorentina, nel Pescara, nel Chievo e nel Venezia ha iniziato l’esperienza di allenatore nel 2006, alla guida delle giovanili del Vicenza Virtus. Ha allenato in Eccellenza e in Serie D, conquistando nell’ultima stagione con il Mestre la promozione alla Serie C. Serie che, dal prossimo anno, vivrà con i colori bianconeri.

Zironelli conterà sullo staff composto da Stefano Sottoriva (allenatore in seconda), Daniele Palazzolo (preparatore atletico) e Samuele Callegaro (assitene preparatore atletico) e Cristiano Lupatelli (preparatore dei Portieri).