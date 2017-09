UFFICIALE: Lecce, Liverani è il nuovo tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Fabio Liverani. La conferenza stampa di presentazione di mister Liverani, che ha sottoscritto un accordo di durata biennale, si terrà domani pomeriggio alle ore 15.00 al Via del Mare e nella stessa occasione verrà ufficiliazziata la composizione dello staff tecnico.

L'U.S. Lecce ringrazia mister Primo Maragliulo, unitamente a Paolo Redavid e Alessandro Morello per il senso d'appartenza ai colori giallorossi e per la grande disponibilità dimostrata.