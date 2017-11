UFFICIALE: Livorno, Di Curzio torna all'Avezzano

L'attaccante classe '96 Lorenzo Di Curzio ha lasciato il Livorno per accasarsi in Serie D all'Avezzano. Per il calciatore si tratta di un ritorno avendo militato nel club biancoverde nella seconda metà della stagione 2015-16. Di Curzio ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

