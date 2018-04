UFFICIALE: Livorno, via Foschi. Panchina a Sottil per la terza volta

Non finiscono più i ribaltoni sulla panchina del Livorno, che per la terza volta in stagione sarà occupata da Andrea Sottil. Il ko con l'Olbia è costato il posto al tecnico subentrato Luciano Foschi. Questo il comunicato ufficiale del club labronico:

"L’ A. S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato dall’ incarico di allenatore della prima squadra il signor Luciano Foschi. Il tecnico del Livorno sarà Andrea Sottil, già alla guida degli amaranto in questa stagione fino alla trentesima giornata".