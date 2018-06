UFFICIALE: Lucchese, Menichini è il nuovo allenatore

Fonte: http://www.asluccheselibertas.com/

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La A.S. Lucchese Libertas è lieta di comunicare l’affidamento della guida tecnica a Leonardo Menichini. Con oltre 200 presenze tra i professionisti come calciatore, Menichini si è poi distinto anche per gli ottimi risultati conseguiti come allenatore, guidando compagini di blasone come Crotone, Salernitana, Reggiana, Ancona e rivestendo il ruolo di Vice del grande maestro Carlo Mazzone in Serie A per Cagliari, Roma, Napoli, Bologna, Perugia e Brescia. L’accordo tra club e tecnico decorre dal 1° luglio ed ha durata biennale.