UFFICIALE: Lucchese, preso Juan Mauri dal Milan

© foto di Giuseppe Scialla

Juan Alberto Mauri saluta il Milan per vestire la maglia della Lucchese. Il club toscano, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'ingaggio del centrocampista classe '88, fratello di José Mauri. Dopo diverse esperienze nei club argentini di prima e seconda divisione, Juan Mauri è stato acquistato dal Milan nel luglio del 2015, vestendo poi le maglie di Akragas e Paganese in Serie C. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2019.