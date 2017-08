UFFICIALE: Lucchese, preso l'attaccante Del Sante

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Stefano Del Sante è un nuovo giocatore della A.S. Lucchese Libertas. L’attaccante, classe 1987, arriva dall’Ancona, con cui nella scorsa stagione ha militato nel campionato di Lega Pro. Del Sante, dopo aver raggiunto l’accordo in data odierna presso la sede di via Stadio, ha firmato con la società rossonera un contratto fino al 30 giugno 2018.