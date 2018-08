UFFICIALE: Matera, preso l'attaccante Scaringella

Fonte: http://www.materacalcio.it

© foto di Giuseppe Scialla

Colpo grosso al Matera. Michele Scaringella è a tutti gli effetti parte integrante del reparto avanzato dei nostri biancazzurri. Appena svincolato dalla sfortunata Fidelis Andria la punta centrale di Corato ha scelto la società del presidente Andrisani per continuare la sua carriera. Con Corado, Orlando e gli altri farà di tutto per far gioire i suoi nuovi tifosi a suon di gol.