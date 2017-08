UFFICIALE: Monopoli, per l'attacco ecco Manuel Sarao

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

L'ariete Manuel Sarao è il nuovo bomber del Monopoli! Manuel Sarao, 27 anni, milanese, alto 192 cm è il nuovo bomber del Monopoli. Considerato un ariete per l'esuberanza fisica, prima punta, inseguito dai dirigenti biancoverdi ha firmato un contratto biennale e da domani sarà a disposizione dell'allenatore Tangorra. Proviene dal Catanzaro dove ha giocato l'ultimo campionato, dopo esperienze maturate con le maglie del Lumezzane, Gian Erminio e Savona sempre in serie C. Manuel Sarao potrà garantire più incisività in fase offensiva e creare maggiore pericolosità nelle azioni di attacco. Lo sforzo che stanno compiendo i dirigenti per allestire una squadra competitiva e che sia in grado di divertire i tifosi biancoverdi, è la risposta alla passione e all'entusiasmo manifestato dai tifosi, durante la fase della campagna abbonamenti. Ma anche un segnale a tutta la città, di contribuire alla crescita sportiva e sociale, con investimenti mirati nel solco della tradizione calcistica biancoverde.⁠⁠⁠⁠