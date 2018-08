UFFICIALE: Monza, colpo da novanta con Jefferson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Monza ottiene un altro grande rinforzo in attacco, reparto già pesantemente rinforzato con l'arrivo di Tommaso Ceccarelli (26) e Reginaldo (35). Anche il nuovo centravanti parla portoghese, trattandosi del brasiliano Jefferson Andrade Siqueira (30) proveniente dalla Viterbese.

In Italia esattamente da dieci anni, ha giocato con Fiorentina, Frosinone, Cassino, Eupen (in Belgio), Latina, Livorno, Casertana, Teramo e da ultimo i diciotto mesi trascorsi nel Lazio. Nella terza serie Jefferson ha segnato 37 reti in tutto.