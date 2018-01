UFFICIALE: Monza, preso a titolo definitivo il classe '99 Tomaselli

Arriva al Monza a titolo definitivo il promettente Giacomo Tomaselli, vera rivelazione di quest'anno in serie D. Battendo la concorrenza di numerosi Club, anche di serie B, il Monza 1912 si accaparra le sue prestazioni. Nato a Borgosesia il 25 luglio 1999, è un attaccante esterno che si è messo particolarmente in luce nella squadra della sua città, dove quest'anno, nonostante la sua giovane età, era già alla sua terza stagione da titolare. Nel suo palmares una settantina di presenze in serie D e 10 reti, oltre ad aver disputato una Viareggio Cup con la maglia del Cagliari. Da ieri si sta allenando agli ordini di Mister Zaffaroni ed indosserà la maglia n.15; queste le sue prime parole da biancorosso: "Arrivare in un Club professionistico come il Monza è per me una grandissima occasione. Sono molto contento e cercherò di mettermi al servizio della squadra dando il meglio di me stesso."