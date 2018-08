UFFICIALE: Novara, dalla Cremonese arriva Cinaglia

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Pro Vercelli, Varini: "Rinvio? Succede solo in Italia"

Casertana, Pane l'alternativa ad Adamonis in porta

Vibonese, doppio colpo: in arrivo Taurino e Cani

Matera, risoluzione del contratto per Casoli

Olbia, è fatta per Marson: domani l'annuncio

Robur Siena, ultime speranze per la Serie B

Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

Ternana, dal Genoa in prestito Callegari

Pordenone, colpo in attacco: preso Germinale

Altre notizie Serie C

La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore Davide Cinaglia, classe 1994, proveniente della Società U.S. Cremonese. Il calciatore, che si è legato al Club fino al 2020, nello scorso campionato vanta 29 presenze nel campionato di Serie B, 14 con la maglia dell’Ascoli e 15 con la maglia della Cremonese.

