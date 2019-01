Il Novara ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo temporaneo, del centrocampista Simone Bastoni, classe 1996, proveniente dallo Spezia. Cresciuto calcisticamente nello Spezia, è poi passato in pianta stabile in Serie C indossando le casacche della Robur Siena, Carrarese e Trapani totalizzando complessivamente 74 presenze e 7 gol. La scorsa estate ha fatto rientro allo Spezia in Serie B collezionando 3 presenze. Il calciatore vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale U19.