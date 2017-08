UFFICIALE: Olbia, ceduto a titolo definitivo Kouko all'Albinoleffe

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

L'Olbia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'U.C. Albinoleffe i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Zinon Kouko. La Società ringrazia il giocatore per la professionalità mostrata in questi dodicesi mesi trascorsi insieme e gli augura le migliori fortune per il futuro.

Questo il saluto di Kouko ai tifosi dell'Olbia e alla città: "È arrivata un'occasione per me professionalmente importante e ringrazio la Società per avermi dato l'opportunità di coglierla. In questo anno a Olbia sono stato benissimo e ho trovato uno splendido gruppo e una bellissima città. Auguro all'Olbia il meglio e sono certo che la squadra centrerà tutti gli obiettivi".