UFFICIALE: Olbia, il nuovo allenatore è Carboni. Terzo ritorno

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 novembre

Samp, Barreto top. L'agente: "Gioca come un 25enne"

TOP NEWS ore 20 - Real, Solari fino al 2021. Novità per Udinese e Chievo

4 partite possono bastare. Fiducia a Solari, per il Real è un Zidane II

Palmeri: "Inter oggi 2% di possibilità per lo scudetto"

Garics: "Bologna, Poli e Skorupski non sorprendono"

Festa: "Cagliari, strada giusta. In Grecia tutti col 4-2-3-1"

Chiarugi: "Derby d'Italia per Chiesa. Tra i top anche Pezzella"

Pogba gela la Juve: "Sono tornato a casa. Ero solo andato in vacanza"

Skriniar: "Domenica nera per l'Inter, ma questo schiaffo può farci bene"

Cagliari, il Tottenham si muove per Barella: pronti 40 milioni

Kolarov: "La Serbia vince senza di me? Meglio, così posso andare in pensione"

Lazio, parla Milinkovic-Savic: "Non so ancora quanto dovrò stare fuori"

Guido Carboni torna sulla panchina dell'Olbia. Il club sardo ha annunciato la scelta del tecnico per la successione a Filippi, esonerato quest'oggi. Carboni ha già allenato l'Olbia nella stagione 1999/2000 e poi nel 2002/2003.

