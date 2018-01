UFFICIALE: Olbia, perfezionato lo scambio Arras-Silenzi con la Reggina

Fonte: http://www.olbiacalcio.com/

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christian Silenzi.

Attaccante nato a Treviso il 24 maggio 1997, Silenzi è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e ha vestito in carriera la maglia della Reggiana in Serie C nella stagione 15/16, prima di trasferisci in Calabria nella stagione 16/17. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all'Olbia sino al 30 giugno 2018.

Contestualmente, la Società comunica di aver ceduto alla Reggina, con la formula del prestito, il giocatore Davide Arras. L'accordo prevede che al termine della stagione il club amaranto possa riscattare il cartellino del giocatore e l'Olbia esercitare un diritto di controriscatto sullo stesso.