UFFICIALE: Padova, preso Gliozzi dal Sassuolo

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ettore Gliozzi (22) è un giocatore del Calcio Padova, come comunicato dal club veneto attraverso il proprio sito ufficiale. L’attaccante arriva in prestito dal Sassuolo e vestirà la maglia dei patavini fino al 30 giugno 2018. Nella prima parte di stagione, Gliozzi ha vestito la maglia del Cesena in Serie B in otto occasioni.