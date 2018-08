UFFICIALE: Paganese, torna Tazza dal Benevento

VENEZIA, voto: 6 Giudizio La squadra è rimasta pressoché la stessa della passata stagione, anche se a centrocampo occorrerà coprire in qualche modo la falla aperta dalla cessione di Stulac al Parma. Di Mariano e Schiavone sono innesti di qualità, ma la sensazione è che qualcosa...

Italia U19 femminile, le convocate per il ritiro di Norcia

Juventus, tweet per CR7: "Finalista premio UEFA, congratulazioni!"

Bosnia, convocati per la prima in Nations League: ci sono Dzeko e Pjanic

Roma, De Rossi boicotta la fascia unificata ma non arriva la multa

Ag. Jorginho: "Grande avvio. Chelsea come il Napoli di Sarri"

Italia femminile, Bartoli out. Convocata Lenzini del Sassuolo

Udinese: Renzi jr, fatta per la Primavera

Atalanta, squadra già in campo: Palomino e Tumminello a parte

Torino, De Silvestri e Izzo a parte: Niang regolarmente in gruppo

Cerruti: "Inter, manca qualità in mezzo. Milan incompleto"

La Paganese, attraverso il proprio sito, ufficializza il passaggio dal Benevento in Azzurrostellato del esterno difensivo Salvatore Tazza in prestito fino a giugno 2019. Il difensore ha già indossato la casacca azzurra nella seconda parte della passata stagione 2017/18.

