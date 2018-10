UFFICIALE: Pistoiese, esonerato Indiani. Antonino Asta nuovo tecnico

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

La Us Pistoiese 1921 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Paolo Indiani e il suo vice Luca Fiasconi. Il nuovo allenatore è Antonino Asta, che si avvarrà di Alberto Nardi, nel ruolo di allenatore in seconda. Nardi, tecnico molto preparato, rappresenta un valore aggiunto, essendo anche una icona del grande cuore arancione. Asta, nato ad Alcamo il 17 Novembre 1970, dopo una eccellente carriera da giocatore nel ruolo di centrocampista con le maglie di Saronno, Torino, Napoli e Palermo; ha allenato a livello giovanile il Torino, mentre in prima squadra ha guidato il Monza, Bassano Virtus, Lecce, Feralpi Salò e Teramo. Oggi Asta, con il vice Nardi, sarà presentato alla stampa alle ore 14:30 e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. La Società ringrazia i mister Indiani e Fiasconi del lavoro svolto, con dedizione e professionalità, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.