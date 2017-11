UFFICIALE: Pistoiese, tesserato il difensore Sanna

Fonte: www.uspistoiese1921.it/

© foto di TuttoLegaPro.com

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Enea Sanna, nato a Muravera (Ca) il 3 Gennaio 1997, mancino naturale, altezza 174 centimetri. Era svincolato. Nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze nell’Imolese in serie D. In precedenza il calciatore sardo ha fatto parte del settore giovanile della Fiorentina fino alla ‘Primavera’.