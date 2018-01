UFFICIALE: Pontedera, arriva l'attaccante Maritato

Fonte: http://www.uspontedera.it/

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

L’U.S. Città di Pontedera comunica di aver ratificato il tesseramento dell’attaccante Piergiuseppe Maritato, classe 1989, svincolatosi ad ottobre scorso a seguito dell’esclusione del Modena dal campionato di competenza.

Il centravanti arriva in maglia granata nel pieno di una carriera di indiscusso valore. Nel suo curriculum spiccano squadre di blasone quali Livorno, Lucchese, Sudtirol, Como, Vicenza, Sorrento, Reggiana, Giulianova e Gallipoli con cui ha collazionato qualche gara in Serie B ed oltre cento presenze in Serie C.