UFFICIALE: Pordenone, arriva Francesco Bombagi dalla Ternana

Fonte: www.pordenonecalcio.com/

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il Pordenone Calcio comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo dall’Unicusano Ternana il centrocampista Francesco Bombagi. Il giocatore classe ’89 ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al giugno 2019.

Bombagi è una mezzala impiegabile in tutti i ruoli del centrocampo e anche da trequartista. In carriera ha realizzato ben 32 reti, con 204 presenze tra i professionisti. Nello scorso campionato ha segnato 3 gol con l’Unicusano Fondi (23 presenze). In precedenza ha vestito le maglie di Catania, Juve Stabia (6 reti), Grosseto (6 reti), Reggina, Piacenza, Villacidrese (biennio con 10 reti), Mezzocorona e Pisa.