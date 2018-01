UFFICIALE: Pordenone, arriva il portiere Mazzini dall'Atalanta

© foto di Francesco Scarpetti

Il Pordenone, attraverso il proprio sito, comunica di aver ingaggiato il portiere classe ’98 Stefano Mazzini. Il giocatore si trasferisce in neroverde dall’Atalanta con la formula del prestito, sino a giugno 2018. Nella prima parte della stagione Mazzini ha giocato con il Gavorrano, nel girone A della serie C. In precedenza ha fatto l’intera trafila delle giovanili dell’Atalanta, sino alla Prima squadra.