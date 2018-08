UFFICIALE: Pordenone, rescissione per Gerardi

14:51 - UFFICIALE: Cavese, colpo in attacco: arriva Sciamanna - Leggi la news, CLICCA QUI! 14:44 - Serie C, si va verso la proroga del mercato. A breve una nota - Leggi la news, CLICCA QUI! 14:38 - UFFICIALE: Cavese, preso l'esterno offensivo Bettini - Leggi la news, CLICCA...

LIVE TMW - Serie C, mercato -1 (forse): si va verso la proroga

Monza, biennale per Jefferson

Catanzaro, rescissione per il portiere Nordi

Viterbese, torna in prestito Baldassin dal Chievo Verona

L'editoriale sulla C - Sette settembre data cardine di tutto il movimento

Catania, in arrivo Baraye

Catania, si aprono nuovi spiragli per il ripescaggio in Serie B

LND, LEGA PRO, AIA e AIC: "Totale dissenso per il metodo Fabbricini"

Sudtirol, colpo De Cenco per l'attacco

Pordenone, rescissione per Gerardi

Alessandria, risoluzione per il centravanti Gonzalez

Novara, per l'attacco c'è l'idea Ganz dell'Ascoli

Serie C, si va verso la proroga del mercato. A breve una nota

Serie C, mercato -1 (forse): si va verso la proroga

Cavese, colpo in attacco: arriva Sciamanna

La Società neroverde ringrazia il calciatore (28 presenze e 7 reti nella stagione 2017/2018) e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.

Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere (scadenza giugno 2020) con l’attaccante Federico Gerardi .

