UFFICIALE: Pro Piacenza, Cesari alla Cremonese. Perrotti al Fiorenzuola

© foto di TuttoLegaPro.com

Doppia ufficialità in casa Pro Piacenza. Il club emiliano ha infatti comunicato di aver risolto il contratto di prestito con la Cremonese per il centrocampista Lorenzo Cesari, che torna così ai lombardi, e di aver ceduto in prestito al Fiorenzola il calciatore Matteo Perrotti.