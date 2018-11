UFFICIALE: Pro Piacenza, Riccardo Maspero nuovo tecnico

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il Pro Piacenza comunica di aver affidato a Riccardo Maspero la guida tecnica della prima squadra. Il Mister si avvarrà di Luca Bozzini come suo vice.

Al nuovo tecnico e al suo secondo da parte di tutta la Società, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere.