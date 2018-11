UFFICIALE: Pro Piacenza, risoluzione per Antonio. Esposito all'Avellino

Aleksander Ceferin, ha escluso la nascita di una Superlega europea. Il presidente della UEFA nel corso di un'intervista alla BBC ha dichiarato: "La Superlega non ci sarà. È una fiction o un sogno. Abbiamo alcune idee. E ciò che posso dire che la Superlega è fuori da ogni questione...

Ceferin: "La Superlega non ci sarà. È solamente fiction "

Boca-River, il pres. della Comnebol: "Una giornata storica per l'Argentina"

Uruguay, i convocati per Brasile e Francia: ci sono 4 italiani

Rinviata per pioggia la finale di Copa Libertadores tra Boca e River

Copa Libertadores, la finale Copa-River ancora rischio per maltempo

Boca Juniors-River Plate, le ufficiali del Super Clásico: Tevez in panchina

Il Peñarol di Lopez campione in Uruguay: "Emozione incredibile"

Boca, tegola Pavon: è in forte dubbio per il ritorno col River Plate

Argentina, Icardi verso la panchina. In attacco spazio a Lautaro Martinez

Scaloni svela la formazione: in Argentina-Messico Dybala e Lautaro dal 1'

Brasile-Uruguay 1-0, la decide Neymar su rigore. Esordio per Allan

Uruguay, Cavani dopo il fallo su Neymar: "In campo faceva molto caldo"

Tragedia in Honduras: ucciso il portiere del Club Deportivo y Social Vida

Il Pro Piacenza comunica che il portiere Vittorio Antonio ha risolto consensualmente con la Società il proprio contratto e che in accordo con la stessa, il difensore Adriano Esposito si allenerà con l’Avellino.

