Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 aprile

FIORENTINA, 48 ORE PER DECIDERE IL FUTURO. PIOLI TRABALLA, MONTELLA SI CANDIDA. NAPOLI, GIUNTOLI SU INSIGNE: “NOSTRO PATRIMONIO, QUI STA BENE” E IL GIOCATORE FA CHIAREZZA. INTER, MAROTTA SU ICARDI: “OGGI È NOSTRO, PER IL FUTURO C’È TEMPO” - Un comunicato per alzare l’attenzione. Alla...