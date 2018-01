UFFICIALE: Reggina, torna il centrocampista Castiglia

Fonte: reggina1914.it

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ivan Castiglia. Il centrocampista classe ’88 arriva in prestito dalla Triestina fino al termine della stagione

Per Castiglia è un ritorno a Reggio Calabria avendo già vestito la maglia della Reggina nella stagione 2005/06 in serie A (3 presenze) e da gennaio 2010 alla stagione 2012/13 in serie B collezionando quarantasette presenze.

Con l’esordio in questo campionato, insieme a Maurizio Poli, Simone Giacchetta, David Di Michele, Emanuele Belardi e Bruno Cirillo, Ivan Castiglia sarà il sesto calciatore ad aver indossato la maglia della Reggina in tutte le serie professionistiche.

Ivan Castiglia ha scelto il numero di maglia 31 con il quale ha esordito in serie A a San Siro il 23 Aprile 2006 subentrando a De Rosa.