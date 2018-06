UFFICIALE: Reggina, torna Salandria: contratto biennale

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dell'ultimo libro del collega Marco Bellinazzo 'La fine del calcio italiano': "L'Inter sta facendo un lavoro molto importante. La società sta lavorando per tornare...

Fulham, per la difesa Chambers è il primo obiettivo

Manchester City, ancora lontano l'accordo per il rinnovo di Sterling

Valencia, visite mediche per il baby Racic. Arriva dalla Stella Rossa

Falcao ha deciso: lascerà il Monaco in estate

Lopetegui al Real Madrid, domani il ct in conferenza a Krasnodar

West Ham, offerta da 10 milioni allo Swansea per Fabianski

Liverpool, cinque alternative a Fekir: anche Pulisic in lista

Everton, interesse per il terzino dell'Herta Plattenhardt

Lione, la lista della spesa per tornare al top: c'è anche Dendoncker

Atletico Madrid, principio di accordo col Monaco per Lemar

