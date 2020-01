© foto di Andrea Rosito

Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gaetano Navas, centrocampista classe ’97. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Mantova in serie D collezionando 14 presenze. In carriera ha inoltre militato nella Paganese, Reggina, Akragas, Nocerina, Grosseto, Potenza e Arzanese collezionando 83 presenze tra Serie C e D.

In prestito dal Verona arriva anche Aleksejs Saveljevs, centrocampista lettone classe ’99 che ha collezionato 19 presenze con la formazione Primavera.