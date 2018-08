UFFICIALE: Rieti, preso Cece Pepe: contratto biennale

Fonte: ufficio stampa Rieti

Il Football Club Rieti 1936 comunica di aver sottoscritto un contratto biennale col calciatore Cécé Pepe Frank. Nato a Clichy La Garenne, in Francia, il 9 luglio 1996, Pepe è un difensore centrale puro, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paris Saint German, nell’estate del 2015 passa all’Olimpique Marsiglia col quale gioca sia in Under 19, che con la formazione B. Lo scorso anno esperienza ucraina tra le file dello Zirka, ora in maglia amarantoceleste dove arriva per rinforzare il reparto arretrato. Pepe indosserà la maglia numero 28.

“Sono affascinato da questa nuova esperienza – sottolinea Pepe – E’ la prima volta che mi cimento nel calcio italiano e spero di non deludere le aspettative del club”.