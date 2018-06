UFFICIALE: Rimini, Scotti rinnova per un'altra stagione

Fonte: http://www.riminifc.it

Per la terza stagione consecutiva il Rimini e Francesco Scotti si sono detti sì. In data odierna, infatti, l’estremo difensore e la società biancorossa hanno raggiunto un accordo anche per la stagione 2018-19.

Nel prossimo campionato, quello del ritorno della maglia a scacchi tra i professionisti, il Rimini potrà contare ancora una volta sul proprio capitano.