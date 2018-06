UFFICIALE: Rimini, tesserato il classe 1997 Giacomo Nava

Fonte: riminifc.it

© foto di Angelo Palmas

Il Rimini F. C. rende noto che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con il portiere Giacomo Nava per la stagione sportiva 2018-19. Il giocatore, classe ’97, è reduce da una stagione in Serie D nel Lecco con 34 presenze all’attivo. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, nel campionato 2015-16 ha giocato in D nel Rapallo-Bogliasco scendendo in campo in 24 occasioni. La stagione successiva il passaggio al Lentigione, sempre nella medesima serie, con 33 gettoni di presenza.