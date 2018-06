UFFICIALE: Rimini, torna l'attaccante Cecconi

Giacomo Cecconi torna a vestire la maglia a scacchi. Il Rimini F. C. e il giocatore hanno infatti raggiunto l’accordo per il campionato di Serie C 2018-19. Nella stagione appena conclusa l’attaccante riminese ha militato nel Romagna Centro collezionando 33 presenze impreziosite da 16 centri. Nel campionato di Eccellenza 2016-17, dopo la prima parte di stagione con la casacca biancorossa, il passaggio alla Fya Riccione dove ha realizzato 11 gol.