UFFICIALE: Sambenedettese, esonerato Capuano: domani il nuovo tecnico

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come ci si aspettava la Sembenedettese ha esonerato Capuano e domani comunicherà il nuovo allenatore: "La S.S. Sambenedettese comunica di aver sollevato dall'incarico da allenatore della prima squadra Mister Ezio Capuano e il suo secondo Giuseppe Padovano.

La società rossoblù li ringrazia per il lavoro finora svolto e gli augura le migliori fortune professionali. Nella giornata di domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che andrà in panchina per l'ultima giornata di campionato contro la Triestina", si legge sul comunicato ufficiale.