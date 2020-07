ufficiale Sambenedettese, per la difesa arriva Lavilla

Nuovo rinforzo in casa Sambenedettese, con Simone Lavilla, terzino destro classe '97, che vestirà la maglia rossoblù.

“Sono felicissimo di essere un giocatore della Sambenedettese. Quando il presidente Serafino mi ha chiamato ho creduto di vivere in un sogno: sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di iniziare. Per me essere allenato da un grande campione come Montero è una emozione unica”, così il giocatore, cresciuto nel vivaio della Reggina, dopo la firma.