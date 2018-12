Fonte: http://siculaleonzio.it

Paolo Bianco ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Sicula Leonzio. La società, come annunciato dal presidente Giuseppe Leonardi, ha preso alcune ore di riflessione per effettuare in seguito ulteriori comunicazioni. La squadra sarà in ritiro a partire da domenica sera e fino a data da destinarsi.