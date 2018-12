UFFICIALE: Sicula momentaneamente affidata ad Alderisi della Berretti

La Sicula Leonzio, in una nota, ringrazia Paolo Bianco per il lavoro svolto con grande impegno e con qualità professionale, oltre che umana, alla guida della prima squadra. Il tecnico, come comunicato ieri attraverso il sito internet del Club, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la partita interna disputata con la Reggina. Insieme all’allenatore foggiano hanno rassegnato le proprie dimissioni anche l’allenatore in seconda Filippo Pensalfini, il preparatore atletico Alberto Guidetti e il collaboratore tecnico e match analyst Graziano Urso. La Società ringrazia anche lo staff per il lavoro svolto e augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera. La squadra, in questa fase, è stata affidata al tecnico della Berretti Pierpaolo Alderisi.