UFFICIALE: Sospese fino a data da destinarsi le gare dell'Entella

Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato di aver sospeso tutte le gare della Virtus Entella fino a data da destinarsi. Questo il comunicato della Lega:

"Premesso che

- con decisione del Collegio di Garanzia emessa in data 19 settembre 2018 così, tra l’altro si legge, “inoltre, pare del tutto peculiare il caso riguardante la A.C. Cesena SpA che, essendo stata dichiarata fallita, non si sa se ed a quale campionato potrà partecipare in futuro. Quindi, l’unica possibilità per rispettare l’imprescindibile principio di afflittività è quello di applicare la sanzione nella stagione sportiva 2017/2018, rideterminando opportunamente la classifica finale del campionato di serie B e così dando atto dell’avvenuta retrocessione della A.C. Cesena SpA attraverso un semplice scorrimento di classifica stessa, lasciando alla F.I.G.C. ed alla Lega di

Serie B l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.

- in data 20 settembre 2018 la società Virtus Entella, con istanza depositata presso la Lega Pro, “nell’attesa che la F.I.G.C. e la Lega di Serie B assumano i provvedimenti amministrativi necessari a dare attuazione a quanto disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, il sottoscritto, nella sua qualità, chiede alla Spettabile Lega Italiana Calcio Professionistico la sospensione delle competizioni sportive del campionato 2018/2019 girone A che dovrebbero essere disputate da Virtus Entella S.r.l.”

ritenuto opportuno

- attendere i provvedimenti dei competenti organi con riferimento all’esecuzione della decisione del Collegio di Garanzia;considerato che

- i provvedimenti de quibus, adottati con riferimento alla società VIRTUS ENTELLA, potrebbero modificare la composizione e di conseguenza il calendario del girone A del Campionato Serie C 2018/2019;

la Lega Pro disponedi sospendere, fino a data da determinarsi, le gare della società VIRTUS ENTELLA".