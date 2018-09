UFFICIALE: Teramo, Amadio risolve e si trasferisce al Pineto

Fonte: Teramocalcio.net

© foto di Federico Gaetano

La S.s. Teramo Calcio rende nota l’avvenuta rescissione contrattuale con il 29enne centrocampista Stefano Amadio che lascia il biancorosso con un bottino di 106 presenze e 4 reti, con il successivo trasferimento all’Asd Pineto Calcio (Serie D).

La società, nel ringraziare Stefano per il fattivo contributo prodotto in queste stagioni e per la professionalità mostrata, gli augura le migliori fortune professionali e umane.