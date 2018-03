UFFICIALE: Teramo, arriva il portiere Ricci. Contratto fino a fine anno

Fonte: Teramocalcio.net

La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo con il portiere Matteo Ricci, svincolato, che si è legato al club fino al prossimo giugno.

Classe 1994 per circa 195 centimetri d’altezza, Ricci è cresciuto calcisticamente nell’Empoli, con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili sino alla Primavera, per poi conoscere le realtà di Pontedera e Pistoiese in Serie C, salendo di categoria nella stagione 2015/16 a Livorno, scendendo in campo in otto occasioni; la scorsa annata, infine, si è diviso tra la serie cadetta portoghese con l’Olhanense e l’Olbia, nella terza categoria nazionale, nella quale ha complessivamente disputato più di settanta partite.