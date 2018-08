UFFICIALE: Teramo, dal Pescara arriva Proietti

20:00 - Ecco il gong del mercato, chiusi i battenti. Attese comunque altre ufficialità per i contratti depositati entro il termine, o per gli svincolati. 19:55 - UFFICIALE: Juve Stabia, risolto il contratto di Capece - Leggi la news, CLICCA QUI! 19:48 - UFFICIALE: Juve Stabia,...

LIVE TMW - Serie C, scattano le 20:00. Mercato chiuso

Feyenoord, occhi da mezza Europa per il baby Hall. C'è pure la Juve

Europa League, il programma del Milan: debutto in Lussembrugo

Le ultime sul Parma: Grassi ristabilito, Gervinho non ancora al top

Europa League, il programma della Lazio: si inizia in casa con l'Apollon

Le ultime sull'Udinese: Nuytinck in forse, più Scuffet che Musso tra i pali

Genoa, cala il monte ingaggi: 3 mln in meno rispetto a un anno fa

Le ultime sull'Atalanta: Ilicic ancora out, Barrow sfida Zapata

Le ultime sul Cagliari: Sau in vantaggio su Farias, Ionita recuperato

Fiorentina, Benassi: "Italia? Più di così non potevo mettermi in mostra"

Le ultime sull'Empoli: in difesa torna Maietta, Mraz verso la panchina

Le ultime sulla Lazio: Wallace dal 1', Badelj e Correa a gara in corso

E' il Pescara, attraverso una nota ufficiale, a comunicare di aver raggiunto l'accordo con il Teramo per il trasferimento in biancorosso, con la formula del prestito secco, del centrocampista Mattia Proietti .

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy