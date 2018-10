UFFICIALE: Teramo, esonerato l'allenatore Zichella

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso il proprio sito, il Teramo rende noto di aver sollevato Giovanni Zichella dal ruolo di responsabile tecnico della prima squadra.

Nel ringraziarlo per l’indubbio impegno e la professionalità mostrate in questi mesi, il club comunica che è indetta una conferenza stampa per le ore 15 di oggi, lunedì, presso la sala stampa dello stadio “Bonolis”.