UFFICIALE: Teramo, esonerato Palladini. Squadra a Zichella

La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Palladini ed il suo secondo Voltattorni.

Ringraziandoli per l’impegno e la professionalità profusi sotto la loro gestione, il club comunica contestualmente di aver affidato la panchina a Giovanni Zichella, classe 1964,che aveva iniziato la stagione sportiva corrente nel ruolo di vice-allenatore, in precedenza tecnico di Valle d’Aostae Chieri, in Serie C2 e D, con una lunga esperienza alle spalle nel Settore Giovanile del Torino.