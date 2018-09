UFFICIALE: Ternana, risoluzione consensuale con il ds Pagni

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Ternana Calcio e il D.S. Danilo Pagni annunciano, attraverso il sito ufficiale del club umbro, di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra loro. Al D.S. - si legge sul portale delle Fere - vanno i ringraziamenti per la fattiva collaborazione portata avanti in questi mesi e gli auguri per le migliori fortune professionali. Il Direttore Sportivo, da parte sua, ringrazia la Società, il Presidente Ranucci e, in particolare, il patron Bandecchi, per il sostegno e la comprensione ricevuta in un momento difficile a livello personale, non senza aver prima rivolto un saluto affettuoso a tutti i dipendenti ed ai tifosi, ai quali augura il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ternana Calcio e Danilo Pagni, infine, intendono ringraziare congiuntamente l’Avv. Massimo Minciarelli, per la preziosa collaborazione prestata, in maniera disinteressata, ai fini del perfezionamento del comune obiettivo consensualmente raggiunto.