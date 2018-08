UFFICIALE: Trapani, arriva il difensore Ramos dal Parma

© foto di Giuseppe Scialla

Il Trapani, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica l'arrivo mediante la formula del prestito temporaneo dal Parma del difensore Juan Manuel Ramos. Classe 1996, nato a Montevideo (Uruguay), Ramos ha iniziato la sua carriera in Italia nel Catania in Serie B (2014/15), proseguendo a vestire la maglia della società etnea anche in serie C nella stagione successiva. Nella stagione 2016/17 è passato alla Casertana (32 presenze e 1 rete). Acquisito dal Parma in serie B nella scorsa stagione, nella finestra di mercato invernale è stato girato in prestito al Cosenza (8 presenze).